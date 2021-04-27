Обманутым дольщикам из Орла вернут полмиллиарда рублей за квартиры Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области обманутым дольщикам выплатят более полумиллиарда рублей. Компенсацию люди получат за так и не сданные квартиры.

Об этом рассказал Юрий Мишустин, руководитель областного Департамента надзорной и контрольной деятельности на заседании областного Правительства.

- Восемь многоквартирных домов признаны Арбитражным судом банкротами. Из них, по четырем объектам принято решение о выплатах денежного возмещения участникам долевого строительства. Общая сумма выплат превысила 518,5 миллионов рублей, - цитирует пресс-служба областной администрации Юрия Мишустина.

Сейчас в регионе числится 11 домов проблемных домов, в строительство которых орловцы вложились, но своих квадратных метров так и не дождались.