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Происшествия26 апреля 2021 16:10

В Орле студента техникума осудили за попытку украсть кроссовки

Условное наказание обувному вору суд заменил на реальное
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Условное наказание обувному вору суд заменил на реальное

Условное наказание обувному вору суд заменил на реальное

Фото: Архив "КП"

В Орле областной суд заменил условное наказание на реальное обувному вору. Студент техникума, будучи уже осужденным за несколько квартирных краж, стащил в магазине две пары кроссовок и ударил продавца.

О деталях дела рассказали в пресс-службе Орловского облсуда. Учащийся вместе со своими несовершеннолетними товарищами пытался вынести две пары кроссовок из сетевого магазина «Кари». Директор магазина и продавец заметили неладное, когда компания уже уходила из торговой точки. Двое парней убежали сразу, а третий поднял пакет с обувью и попытался скрыться. Продавец хотела догнать его, но тот ударил женщину в лицо, затем убежал. Работница магазина же упала на лестнице и получила травмы.

В суде свою вину молодой человек признал частично. Суд первой инстанции выбрал наказанием для него два года лишения свободы условно и постановил выплатить компенсацию морального вреда пострадавшей женщине в 30 тысяч рублей. Однако государственный обвинитель счел такое решение мягким, приговор был обжалован: суд попросили учесть, что молодой человек уже имеет условный срок за несколько квартирных краж и такое наказание для него не оказалось эффективным.

- Коллегия по уголовным делам областного суда заменила орловцу назначенное наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 2 года с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства, - рассказали в пресс-службе Орловского облсуда.

Криминал