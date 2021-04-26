В Орловской области задержали крупную партию зараженной кукурузы Фото: Наталья Меркулова

23 апреля в Орловской области Россельхознадзор задержал три партии семян кукурузы, зараженных южной пятнистостью листьев. В свободное обращение запретили выпуск около 20 тонн семян.

Груз на территорию региона прибыл из Австрии и должен быть проследовать в Краснодар. Однако по время фитосанитарного контроля в семенах кукурузы нашли следы карантинного объекта.

- В результате экспертизы установлено заражение семян кукурузы карантинным объектом – южной пятнистостью листьев кукурузы, отсутствующей на территории Российской Федерации. По решению собственника семенной материал будет возвращен грузоотправителю в Австрию, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

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