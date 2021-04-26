В Орловской области озимые придется пересеивать на 9,7 тысячах гектар Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области в самом разгаре весенние полевые работы. Сегодня, 26 апреля, в областной администрации на аппаратном совещании были озвучены данные о том, что общая посевная площадь составит свыше 1,3 миллиона гектар.

Озимые культуры на площади 464,2 тысяч гектар находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии (97,9%), а на 9,7 тысяч гектар (2,1%) придется проводить пересев.

- Для проведения весенней посевной кампании в 2021 году требуется 95 тысяч тонн семян яровых сельскохозяйственных культур.

Также ведется вторая подкормка озимых культур: подкормлено 13,5 тысяч гектар. На текущую дату посеяно 68,3 тысяч гектар ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (кроме кукурузы на зерно, гречихи и проса). Хозяйства приступили к севу масличных культур. В Орловском районе приступили к посадке картофеля, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.