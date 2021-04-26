В Орле разыскивают пропавшего мужчину

.

В Орловской области поисковики объявили о розыске пропавшего мужчины. Николай Грядунов вышел из дома 23 апреля и до нынешнего момент о его местонахождении ничего не известно.

Ориентировка появилась в официальной группе ПСО "Лиза Алерт" вконтакте. Грядунов Алексей Николаевич ушел из дома в деревне Большая Рябцева Орловского района в прошлую пятницу. Его приметы: рост 175 сантиметров, сложен худощаво, светло-русые волосы с проседью, коротко пострижен. Глаза серо-голубые. Во что был одет пропавший не известно.

- Просим сообщить любую информацию по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или 112, - обратились к жителям Орловской области в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт".