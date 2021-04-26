Память жертв Чернобыльской катастрофы почтили в Орле

Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В Орле почтили память жертв Чернобыльской катастрофы. 26 апреля, в 35 годовщину взрыва на атомной станции, состоялось торжественное возложение цветов.

Гвоздики легки к подножию памятника жертвам радиации. Участие в церемонии приняли орловские парламентарии. Это мероприятие - дань памяти погибшим, а также выражение уважения ликвидаторам последствий самой страшной техногенной катастрофы 20 века.

- В далекие 80-ые годы я проходил службу в Уральском военном округе, в войсках Гражданской обороны. Рано утром наш полк подняли по тревоге с задачей сформировать сводный мобильный отряд специальной защиты. Многие мои однокурсники и однополчане отправились в Чернобыль, рискуя своим здоровьем, защищая мир от ядерной катастрофы. Давайте вспомним этих героев и скажем им спасибо за подвиг! Низкий поклон!, - обратился к присутствующий вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.