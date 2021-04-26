В Орле внедорожник сбил несовершеннолетнего пешехода

Несовершеннолетний пешеход очутился под колесами Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле под колесами иномарки оказался несовершеннолетний пешеход. Он переходил проезжую часть в неположенном месте.

Происшествие случилось в прошедшую субботу, 24 апреля. Днем, было около трех часов, 32-летний водитель ехал на внедорожнике «Тойота» по Старо-Московской улице. Машина двигалась со стороны Пушкина в сторону Грузовой улицы. В этот момент 12-летний пешеход решили перейти дорогу вне перехода. Машина сбила его.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За выходные в регионе полицейские зафиксировали 28 ДТП.