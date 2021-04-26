В Орловской области проходит рейд на несовершеннолетних мотоциклистов
Фото: Архив "КП"
В Орловской области проходит оперативно-профилактическая операция «Мотоцикл». Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды по выявлению несовершеннолетних мотоциклистов и водителей скутеров без водительских прав.
В Мценске и Мценском районе без водительских прав попались шесть юных гонщиков. На каждого из них был составлен административный протокол.
- За управление мопедом, скутером, мотоциклом или автомобилем без соответствующего права несовершеннолетнему водителю по достижении им 16 лет грозит административная ответственность - штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. При этом само транспортное средство изымается и помещается на спецстоянку, - напоминают сотрудники Госавтоинспекции по Орловской области.
Отметим, в 2021 году уже было несколько случаев ДТП с участие несовершеннолетних мотоциклистов. 15 апреля 17-летний водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован.
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