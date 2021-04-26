В Орловской области проходит рейд на несовершеннолетних мотоциклистов Фото: Архив "КП"

В Орловской области проходит оперативно-профилактическая операция «Мотоцикл». Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды по выявлению несовершеннолетних мотоциклистов и водителей скутеров без водительских прав.

В Мценске и Мценском районе без водительских прав попались шесть юных гонщиков. На каждого из них был составлен административный протокол.

- За управление мопедом, скутером, мотоциклом или автомобилем без соответствующего права несовершеннолетнему водителю по достижении им 16 лет грозит административная ответственность - штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. При этом само транспортное средство изымается и помещается на спецстоянку, - напоминают сотрудники Госавтоинспекции по Орловской области.

Отметим, в 2021 году уже было несколько случаев ДТП с участие несовершеннолетних мотоциклистов. 15 апреля 17-летний водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован.

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