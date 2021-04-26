Орловские пожарные потушили теплицу, гараж и «ВАЗ» Фото: Архив "КП"

За минувшие выходные, 24-25 апреля, в Орловской области 20 пожаров и 18 различных происшествий. Сотрудники МЧС тушили теплицу, гараж, «ВАЗ» и обезвреживали снаряды.

Теплица загорелась на улицу Некрасова в городе Мценске в районе половине девятого часа дня 24 апреля. Пожарным удалось спасти часть теплицы и отстоять от огня жилой дом.

В этот же день, в девять часов вечера, загорелся автомобиль «ВАЗ-2110» на Саханской улице Орла. Предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В воскресенье, 25 апреля, пожарные тушили неиспользуемый гараж в деревне Башковка Орловского района. Пожар произошел в два часа ночи.

- Также сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы 24 апреля обезвредили по одной минометной мине калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны в Малоархангельском и Глазуновском районах, 25 апреля - один снаряд калибра 76 мм в Кромской район, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

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