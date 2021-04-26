В Орле «Рено Логан» сбил женщину на пешеходном переходе

Пешеход очутилась под колесами иномарки прямо на переходе Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле водитель на легковой иномарке «Рено Логан» сбил пешехода на переходе. Женщина, очутившаяся под колесами, получила травмы.

ДТП случилось в Советском районе города в прошедшие выходные. Утром в субботу, 24 апреля, 47-летняя женщина переходила проезжую часть дороги по улице Пионерской, в районе сквера Гуртьева. Горел зеленый свет светофора. В это время с Октябрьской налево поворачивал 27-летний водитель на «Рено». Машина сбила пешехода.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.