В орловской глубинке парень-сирота несколько лет не мог получить жилье

В Орловской области прокуратура помогла восстановить права сироты Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области прокуратура помогла восстановить права сироты. Несколько лет он не мог получить положенное по закону жилье.

Житель Новосильского района остался без родителей в детстве, в очередь на получение жилья он стал в 2016 году. Однако вовремя квартиру молодому человеку не предоставили. Что является нарушением закона. Защитить права сироты пришлось в суде.

- Прокурор направил в суд исковое заявление об обязании администрации обеспечить сироту жильем. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены. В настоящее время молодой человек обеспечен благоустроенной квартирой, - рассказали "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.