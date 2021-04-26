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Общество26 апреля 2021 12:21

В орловской глубинке парень-сирота несколько лет не мог получить жилье

Положенных по закону квадратных метров пришлось добиваться через суд
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орловской области прокуратура помогла восстановить права сироты

В Орловской области прокуратура помогла восстановить права сироты

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области прокуратура помогла восстановить права сироты. Несколько лет он не мог получить положенное по закону жилье.

Житель Новосильского района остался без родителей в детстве, в очередь на получение жилья он стал в 2016 году. Однако вовремя квартиру молодому человеку не предоставили. Что является нарушением закона. Защитить права сироты пришлось в суде.

- Прокурор направил в суд исковое заявление об обязании администрации обеспечить сироту жильем. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены. В настоящее время молодой человек обеспечен благоустроенной квартирой, - рассказали "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.