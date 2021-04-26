Коронавирус в Орловской области на 26 апреля 2021: умерли шесть человек

Коронавирус в Орловской области на 26 апреля 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 26 апреля 2021. В Орловской области подтвердилось 54 новых случая заражения коронавирусом. За все время пандемии в регионе заболели 33 912 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

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В настоящее время на лечении в стационарах и дома находятся 1560 пациентов с коронавирусом. За сутки из больниц выписались из больниц по выздоровлению 77 орловцев. Всего за время пандемии победили заболевание 31 792 человека.

Однако статистика смертности продолжает пополняться. Федеральный оперштаб подтвердил, что скончались еще шесть пациентов с диагностированным коронавирусом. Заболевание унесло жизни уже 560 человек.

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