В Северном районе Орла инвалид получил лекарства через суд Фото: Архив "КП"

В Орле продолжается расследование нескольких уголовных дел, связанных с поставками льготных медикаментов. Пока ряд чиновников регионального облздрава находятся под домашним арестом и под стражей, людям с инвалидностью постепенно начинают выделять лекарства.

После вмешательства прокуратуры и обращения с иском в суд необходимые медикаменты получил житель Северного района Орла, инвалид I группы.

- Несмотря на то, что поликлиника направляла в Департамент здравоохранения региона соответствующие заявки, в которых была учтена потребность заявителя в лекарственном препарате, в нарушение требований законодательства мужчина своевременно лекарством обеспечен не был, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

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