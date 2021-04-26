В Орле до 28 апреля закрыли для посещения Детский и Городской парки

В Орле временно закрыли для посещения Детский и Городской парки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 26 апреля, в Орле началась обработка от клещей Городского и Детского парка. На несколько ближайших дней посещение этих территорий запрещено.

Парки будут закрыты на противоклещевую обработку до 28 апреля включительно. Жителей города об этом предупреждают сигнальные таблички и информационные таблички.

- Акарицидная обработка остальных 16 общественных территорий завершилась на прошлой неделе. Сейчас все скверы и парки можно посещать без ограничений, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

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