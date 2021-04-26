В Орле 26 апреля откроется выставка "Память Чернобыля"

Сегодня, 26 апреля, в Орле откроется выставка "Память Чернобыля". Она посвящена 35 годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.
Экспозиция расположится в Военно-историческом музее, в документах, фотоснимках и личных вещах она расскажет о страшных событиях 1986 года.
- На выставке будут присутствовать орловцы-участники ликвидации аварии, родственники умерших "чернобыльцев", представители общественных организаций города и области, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Орловского краеведческого музея.
КОГДА? ГДЕ?
с 26 апреля, 14.00 до 31 марта
ул. Нормандия-Неман, 1
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