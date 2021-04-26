В Орле на Красном мосту починили завалившуюся галерею пешеходного перехода Фото: Наталья Меркулова

Накануне, 25 апреля, на Красном мосту в Орле «сползла» часть крытой галереи пешеходного перехода. Деревянные подпорки и конструкция в целом не выдержала сильного ветра и практически полностью перегородила тротуар.

К счастью, никто не пострадал. Однако в соцсетях появились снимки и множество гневных комментариев. Людям приходилось буквально протискиваться между перилами моста и поврежденным забором.

В настоящее время последствия сильного ветра устранены, пешеходное движение на мосту восстановлено.

Скриншот: соцсети

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