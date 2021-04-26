Орловец попал под статью, забрав себе найденный в магазине телефон Фото: Архив "КП"

В Железнодорожном районе Орла полицейские раскрыли кражу телефона. К исчезновению чужого гаджета оказался причастен 31-летний мужчина, прихвативший его из примерочной магазина одежды на Московской улице.

44-летний хозяин телефона зашел в магазин за покупками и во время примерки оставил его стуле. Через какое время он заметил, что забыл про телефон и вернулся назад, однако на месте его уже не было. По словам владельца гаджета, стоил он 15 тысяч рублей.

- Полицейские опросили возможных очевидцев произошедшего, изучили записи с камер видеонаблюдения. Оперативники выяснили, что подозреваемый в краже случайно обнаружил телефон, когда вошел в примерочную, после чего вышел с ним из магазина, извлек сим-карту и оставил смартфон себе для личного пользования, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Теперь молодой человек проходит подозреваемым по уголовному делу о краже. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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