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Происшествия26 апреля 2021 9:14

Под Орлом не поставленная на ручник иномарка насмерть задавила водителя

ДТП с трагическим исходом случилось в городе Мценске
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Водитель погиб под колесами "Опеля"

Водитель погиб под колесами "Опеля"

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области мужчина погиб под колесами своего же автомобиля. Машина откатилась и сбила водителя

ДТП с трагическим исходом случилось вечером 24 апреля в городе Мценске. Здесь, на улице Тургенева, мужчина оставил свой "Опель Вектра" на улице, но не поставил автомобиль на ручник. В итоге легковушка покатилась, затем врезалась в дерево и сбила переехала самого водителя. Шансов выжить у него не оказалось.

- В результате ДТП 30-летний мужчина погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работали сотрудники полиции, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ДТПДТП в Орле и области 2021