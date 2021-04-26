Под Орлом не поставленная на ручник иномарка насмерть задавила водителя

Водитель погиб под колесами "Опеля" Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области мужчина погиб под колесами своего же автомобиля. Машина откатилась и сбила водителя

ДТП с трагическим исходом случилось вечером 24 апреля в городе Мценске. Здесь, на улице Тургенева, мужчина оставил свой "Опель Вектра" на улице, но не поставил автомобиль на ручник. В итоге легковушка покатилась, затем врезалась в дерево и сбила переехала самого водителя. Шансов выжить у него не оказалось.

- В результате ДТП 30-летний мужчина погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работали сотрудники полиции, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.