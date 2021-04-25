Погода в Орле на 26-30 апреля: неделя будет холодной и дождливой

Погода в Орле на 26-30 апреля 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пришедшие в Орловскую область холода и дожди задержаться еще на одну рабочую неделю с 26 по 30 апреля. Теплеть начнет только в самом конце уходящего месяца. Об этом сообщают синоптики Росгидрометцентра.

В понедельник, 26 апреля, ожидается облачная погода. Днем воздух прогреется до +7 градусов тепла, ночью заморозки и – 2 градуса. В течение дня возможен дождь. Ветер южный 1 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Во вторник, 27 апреля, вновь пасмурно и дождь. Днем столбики термометров поднимутся до +8 градусов, ночью – 1. Ветер западный 5 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

В среду, 28 апреля, небольшой кратковременный дождь и облачная погода. Днем +9 градусов, ночью 0 градусов. Ветер юго-западный 5 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

В четверг, 29 апреля, дождь продолжится. Днем потеплеет до +12 градусов, ночью +2 градуса. Ветер юго-западный 3 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

В пятницу, 30 апреля, столбики термометров покажут уже +17 градусов днем и +6 ночью. Однако по-прежнему пасмурно и дождливо. Южный ветер усилится до 6 м/с. . Атмосферное давление 741 мм рт.ст.