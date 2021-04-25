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Здоровье25 апреля 2021 15:25

Коронавирус в Орловской области на 25 апреля 2021: четыре человека умерли

Число смертей достигло 554
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области на 25 апреля 2021

Коронавирус в Орловской области на 25 апреля 2021

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 25 апреля 2021 года, федеральный оперштаб сообщил о 53 новых случаях заражения коронавирусом в Орловской области. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 33 858 человек.

С заболеванием смогли справиться 31 715 жителей региона. Накануне из больниц выписались 84 орловца.

Однако коронавирус продолжает уносить человеческие жизни. Сегодня оперштаб подтвердил сразу четыре смерти пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. В регионе скончались уже 554 человека.

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