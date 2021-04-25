В Орле в Парке Победы появилась липовая аллея «Сад Памяти». Фото: пресс-служба администрации города

Накануне, 24 апреля, в рамках субботника в Орле прошла высадка деревьев и кустарников. Зеленый фонд города пополнился 180 деревьями и 415 кустарниками.

В Орле продолжилась международная акция «Сад Памяти», стартовавшая в 2020 году. В ее рамках в закрытом сейчас парке Победы высадили липовую аллею из 40 молодых деревьев. Полюбоваться на них можно будет после завершения работ по благоустройству.

- Всего за сегодняшний день в парке Победы появилось 40 молодых лип. Еще 40 саженцев планируется посадить в понедельник 26 апреля, - сообщает пресс-служба администрации Орла.