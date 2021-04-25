В торговых точках Орловской области под арест попали 545 пар обуви Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжаются рейды по торговым точкам, продающим обувь. Специалисты Роспотребнадзора отслеживают товар без специальной маркировки, накладывают на него арест и конфискуют.

Так, в ходе 43 проверок под арест попали 545 пар обуви. На владельцев торговых точек были составлены протоколы об административных правонарушениях. Ситуация дошла до рассмотрения в суде.

- Судом вынесено 21 постановление о назначении административного наказания на сумму 147 тысяч рублей с конфискацией 332 пар обуви на сумму 433,3 тысяч рублей. Остальные материалы находятся в стадии рассмотрения, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.