На субботнике в Орле собрали 645 кубометров мусора и нашли замшелый «трон»

Орел присоединился к Всероссийскому субботнику и очистился от 645 кубических метров мусора. Фото: пресс-служба администрации города

Накануне, 24 апреля, в Орле прошел общегородской субботник. Несмотря на непогоду за день облцентр удалось очистить от 645 кубических метров мусора, ликвидировали 11 несанкционированных свалок, привели в порядок 10 километров береговой зоны Оки и Орлика, городские парки и скверы.

В субботнике приняли участие 20340 человек. К уборке присоединились и 290 участников соревнований «Чистые игры». Они наводили порядок в Медведевском лесу и на Левом берегу Оки. Общими усилиями команды собрали почти 4 тонны отходов, за что самые активные получили призы.

Не обошлось на соревнованиях и без странных находок, за которые полагались отдельные бонусы.

- Среди самых интересных находок, сделанных участниками «Чистых игр», есть замшелый «трон», старый нож, огромная бутыль, «подпорки для Земли», клетка хомяка, сервиз, игрушечные крокодил и мишка. Искатели даже «подобрали» ванну, - сообщает пресс-служба администрации Орла.