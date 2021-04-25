В Орле на Троицком кладбище и в Сквере танкистов отреставрируют мемориалы

К 9 мая в Орле предстоит привести в порядок 20 воинских захоронений. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле продолжают наводить порядок на воинских захоронениях. Однако вывоза мусора для их благоустройства оказалось недостаточно. В частности, такая ситуация сложилась на Троицком кладбище и в Сквере танкистов.

На Троицком кладбище на надгробиях братских могил недостает некоторых букв, а восстановленная надпись на могиле Героя Советского Союза Леонтия Гуртьева уже частично отошла. Исправить ситуацию городские власти планируют ко Дню Победы.

В Сквере танкистов проблема масштабнее. Схема-карта битвы за освобождение Орла отошла от гранитного основания. Сейчас ее огородили на случай обрушения.

- Намерения привести конструкцию в порядок, безусловно, есть. Однако, поскольку сквер Танкистов является охраняемой зоной, сперва необходимо получить разрешение от Управления по государственной охране объектов культурного наследия области. Запрос уже направлен, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Всего к 9 мая в городе предстоит привести в порядок 20 воинских захоронений.