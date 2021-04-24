Коронавирус в Орловской области на 24 апреля 2021: число смертей достигло 550

Коронавирус в Орловской области на 24 апреля 2021 Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб обновил информацию о ситуации с коронавирусом в регионах России. По данным на 24 апреля 2021 года, в Орловской области зафиксирован 51 новый случай заражения коронавирусом.

Всего за весь период пандемии коронавирусом заболели уже 33 805 жителей региона, из них 31 611 человек вылечился. Накануне из больниц выписались 68 человек.

Заболевание унесло жизни 550 орловцев. Сегодня оперштаб подтвердил еще две смерти пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.