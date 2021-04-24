В Орловской области ожидается мокрый снег, дождь и сильный ветер

Вечером 24 апреля 2021 в Орловскую области придет непогода Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня вечером, 24 апреля, в Орловской области вновь ожидается непогода. Синоптики Орловского гидрометцентра прогнозируют мокрый снег, дождь и сильный ветер.

По данным специалистов метеослужбы, с 21 часа 24 апреля по 21 час 25 апреля на территории Орловской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, а днем небольшие дожди.

Западный ветер ночью будет достигать 6-11 м/с, днем усилится до 8-13 м/с, местами даже до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью от – 2 до +3 градусов, днем от +6 до +11 градусов.

- Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий. Необходимо соблюдать меры безопасности при нахождении на улице: при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода, - напоминают жителям региона в ГУ МЧС России по Орловской области.

Особо бдительными следует быть водителям, отправившимся в путь во время непогоды. Не забывайте про дистанцию, не спешите на дороге и не паркуйтесь под конструкциями, которые могут упасть при сильном ветре.