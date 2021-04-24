Орловец выпил во дворе с незнакомцем и остался без барсетки с деньгами Фото: Архив "КП"

В Заводском районе Орла встреча с незнакомцев закончилась для 42-летнего мужчины ограблением. Компания распивала спиртное возле дома на Комсомольской улице.

В какой-то момент случайный приятель умыкнул у орловца барсетку с телефоном, документами и деньгами, а затем сбежал в неизвестном направлении. Сумма материального ущерба составила порядка 12 тысяч рублей.

В настоящее время предполагаемого воришку уже задержали. Им оказался 37-летний, ранее судимый житель Орла.

- Мужчина не стал отрицать свою причастность к противоправному деянию. Похищенный телефон он продал, а деньгами распорядился по своему усмотрению. В настоящее время похищенный смартфон изъят. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Ведется предварительное расследование, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.