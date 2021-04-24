В период пандемии налоговые доходы Орла превысили план Фото: Архив "КП"

В четверг, 22 апреля, в Орле на заседании комитета горсовета по бюджету обсудили ситуацию с доходами казны от налогов и неналоговых сборов. По данным Инспекции ФНС по облцентру, в период пандемии налоговые доходы Орла превысили план.

Бюджет города в 2020 году получил 1 миллиард 880 миллионов рублей, несмотря на то, что в городе прекратил работу 841 индивидуальный предприниматель. Однако ситуация с неналоговыми поступлениями не столь оптимистична. Здесь план оказался не выполнен.

- Неналоговые поступления в бюджет при плане 509 миллионов рублей составили только около 380 миллионов и снизились к 2019 году более чем на 50 миллионов рублей. Не исполненными оказались планы по сбору доходов от аренды за землю, сдачи в аренду и реализации имущества, - сообщает пресс-служба Орловского горсовета.

Депутаты горсовета предложили усилить кадрами службы, обеспечивающие поступление доходов в бюджет. Пока на четырех специалистов приходится работа с 4 тысячами договоров.