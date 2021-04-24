«Денег нет даже на бумагу»: театр «Русский стиль» в Орле испытает финансовые трудности

Депутаты облсовета встретились с руководством орловских театров. Фото: пресс-служба Орловского облсовета

22 апреля в Орле прошло выездное заседание профильного комитета облсовета по культуре. Депутаты встретились с руководством орловских театров в театре «Русский стиль» им. Бахтина. В центре внимания оказались вовсе не лирические проблемы.

Пандемия сильно ударила по культурной жизни. Театрам пришлось отменять спектакли, проводить репетиции онлайн, ограничивать количество зрителей в залах. Это существенно сказалось на финансовом положении. Есть и более долгоиграющие истории – ОГАТ им. Тургенева и «Свободному пространству» нужен ремонт после неудачной ремонстрации, да и театру кукол давно требуется капитальный.

Непростая ситуация и в муниципальном театре «Русский стиль». В ходе заседания комиссии художественный руководитель театра Валерий Симоненко рассказал о финансовых трудностях, связанных с блокированием счетов учреждения.

- Счета разблокировали в мае 2020 года, а потом снова заблокировали, недавно разблокировали на неделю, но все равно денег нет даже на покупку бумаги, - пояснил худрук.

Депутаты облсовета пообещали приложить все усилия, чтобы помочь театрам в решении проблем.