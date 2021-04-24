Орловские дайверы нашли в реке Гоголь древнее копье и наконечники стрел. Фото: Станислав Трофимов

В Орловской области весна 2021 года принесла исследователям археологических древностей немало неожиданных находок. Вначале экспедиция института археологии РАН обнаружила артефакты XII века на Красном мосту в Орле, теперь дайверы напали на след Судбищенской битвы, произошедшей в июле 1555 года.

Участники клуба «ДИВО» уже несколько дней обследуют междуречье Зуши и Красивой мечи в Новодеревеньковском районе. Именно здесь более 400 лет назад проходил Муравский шлях - главная историческая дорога между Крымом и Москвой.

22 апреля дайверы обнаружили в реке Гоголь древнее копье и несколько десятков наконечников стрел.

- Мы искали следы деятельности человека, а нашли предметы которым, по предварительной оценке, более 400 лет. Скорее всего, удалось найти следы Судбищенской битвы между 7000 воинов воеводы Шереметева и 60- тысячной ордой крымского хана Девлет-Гирея. Историки, краеведы и археологи неоднократно пытались локализовать место этого сражения. Однако предполагаемые места битвы не подтвердились археологическими исследованиями, - сообщили в своей официальной группе в соцсетях дайверы клуба «ДИВО».

В настоящее время участники экспедиции решили вызвать на место находки специалистов для консультации.