В Орле суд решил посадить чиновника Залогина под домашний арест

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В Орле 23 апреля суд выбрал меру пресечения для чиновника Ивана Залогина. Решением правосудия дома подследственный должен оставаться 2 месяца.

Следователь просил заключить главу областного депздрава Залогина под стражу. Однако ходатайство не было удовлетворено.

- Суд, выслушав участников процесса, исследовав представленные материалы, не усмотрел оснований для применения к Залогину исключительной меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда Орла.

Убедительных для суда мотивов для того, чтобы отправить чиновника в СИЗО не было озвучено. Решено отправить его под домашний арест. В законную силу постановление не вступило.

Иван Залогин был задержан 20 апреля по подозрению в воспрепятствовании работе бизнеса и превышении должностных полномочий. Уголовные дела расследуются по двум статьям УК РФ.