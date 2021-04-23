Выходные 24-25 апреля в Орле будут холодными и дождливыми

Выходные в Орле будут холодными и с дождем Фото: Ольга СУПОНЕВА

Грядущие выходные в Орловской области будут холодными и дождливыми. Публикуем полный прогноз погоды на 24 и 25 апреля, который представил Росгидрометцентр.

Судя по сообщениям синоптиков, в субботу 24 апреля небо над Орлом пасмурное. И в ночное, и в дневное время ожидается дождь. Температура от +4 до +9 градусов, ветер западный 6 м/c, атмосферное давление на уровне 740 мм рт.ст.

В воскресенье 25 апреля облачно с прояснениями, дождь. Ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов, в дневное время воздух прогреется до +9. Ветер сохранит направление и скорость, давление повысится до 743 мм рт.ст.

А вот в ночь с воскресенья на понедельник и вовсе ожидается мороз до -2 градусов. По предварительным прогнозам, особого тепла на будущей неделе ждать орловцам также не придется.