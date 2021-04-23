Вакцинацию от коронавируса в Орловской области завершило 35,5 тысяч человек

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В Орловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Привито уже более 35,5 тысяч человек, а первую прививку сделало почти 55 тысяч орловцев.

Тема обсуждалась накануне в областной администрации, на заседании профильного оперштаба. Как сообщил и.о. руководителя депздрава Владимир Николаев, всего в область поступило 67919 доз комбинированной векторной вакцины. 53246 человек занесены в регистр вакцинируемых.

Сделать прививку от коронавируса можно в 35 точках, созданных на базе 28 больниц региона. А в ближайшее время прививочный пункт откроется в ТМК "ГРИНН" в городе Орле, уже подготовлено помещение.