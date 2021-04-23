В Орле к пожизненному заключению приговорен рецидивист, убивший жену и ее ребенка-инвалида

Остаток жизни жестокий убийца проведет за решеткой Фото: Архив "КП"

Остаток жизни проведет за решеткой 44-летний рецидивист решением Орловского областного суда. Выходец из республики Молдова осужден за убийство своей жены и ее недееспособной дочери-инвалида.

Жестокое преступление было совершено в Тульской области. Неоднократно судимый рецидивист, в том числе и за убийство, задушил супругу, а чтобы замести следы преступления решил избавиться и от ее недееспособной дочери. Находящуюся в беспомощном состоянии девушку негодяй вывез на территорию Орловской области и тоже задушил. Тело несчастной он спрятал в лесу.

- Суд согласился с позицией государственного обвинителя о том, что мужчина представляет исключительную опасность для общества, и приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - сообщили "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Приговор вступил в силу.