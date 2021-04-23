Мошенники пытаются обмануть жителей Орла от имени пенсионного фонда

Мошенники приходят в дома к жителям и представляются сотрудниками пенсионного фонда Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области активизировались мошенники, пытающиеся нажиться на жителях от лица пенсионного фонда. В ПФР орловцев просят не доверять аферистам.

Мошенники могут постучаться в квартиру, представиться сотрудниками пенсионного фонда, уговорить передать персональные данные. Если предоставить преступникам сведения документов, данные о картах и счетах, то можно лишиться сбережений. Лучше не говорить с незнакомцами по телефону и тем более не пускать их в свой дом.

- Любую информацию, относящуюся к компетенции ПФР, Вы можете уточнить по телефону «горячей линии» Отделения ПФР по Орловской области – (4862) 72-92-36, - обращаются к жителям региона в орловском отделении ПФР.