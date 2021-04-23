Орловцам предлагают написать "Диктант Победы"

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Жителям Орловской области предлагают написать "Диктант Победы". Международная историческая акция пройдет 29 апреля.

- Диктант проводится в формате тестирования и состоит из 25 заданий, на которые нужно ответить за 45 минут. 20 из них посвящены общим военно-историческим темам, 5 заданий посвящены региональным вопросам Великой Отечественной войны, - сообщает официальный сайт областной администрации.

Чтобы проверить свои знания о Великой Отечественной нужно зарегистрироваться на официальном сайте акции "Диктант Победы".

КОГДА? ГДЕ?

29 апреля, 14.00

ул. Максима Горького, 43 (библиотека Бунина)

12+