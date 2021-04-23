Кражу из частного домовладения раскрыли орловские полицейские

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области полицейские раскрыли кражу, совершенную с территории частного домовладения. Причем хозяйка дома узнала о преступлении от полицейских.

Инцидент произошел в Должанском районе. Участковый узнал, что со двора пенсионерки кто-то крадет имущество. При проверке эта информация подтвердилась. Оказалось, что пока пенсионерка, которая живет в соседнем регионе, отсутствовала, на ее частную территорию проникли двое местных жителей. Причем 32-летний и 49-летний мужчины залезали в чужой двор неоднократно. В качестве добычи незваные гости вынесли колеса от мотоблока и металлические трубы.

- О совершении хищения потерпевшая узнала от сотрудников полиции, и написала заявление. Похищенное имущество полицейские изъяли по месту жительства одного из фигурантов. В отношении подозреваемых возбуждены два уголовных дела, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

За кражу по предварительному сговору орловцы будут держать ответ перед законом.