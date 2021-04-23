В школах Орла продолжаются проверки качества питания

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области продолжаются проверки качества питания в школах. Специальная комиссия проверяет насколько соответствует меню потребностям детей и стандартам качества.

В регионе горячие обеды получают все ученики младших классов. Комиссия проверила соблюдается ли технология приготовления блюд, рецептура. Как сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области, нарушений здесь не было выявлено.

Также в школах провели опрос, довольны ли дети вкусом и качеством блюд? 92% учащихся оценили еду в столовой положительно.

Отметим, что в регионе работает специальная горячая линия по вопросам школьного питания. Ее телефоны: 8 (4862) 59-82-76, 59-85-18.