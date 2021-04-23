Мэр Орла призвал горожан взяться за грабли и веники

Мэр призвал орловцев выйти на субботник Фото: соцсети

В Орле 24 апреля состоится большой субботник. Взять в руки грабли с вениками и выйти на весеннюю уборку призвал горожан мэр Юрий Парахин.

- Представьте, какого результата мы вместе сможем достичь, если единомоментно возьмем в руки веники, грабли и мусорные мешки. Если жильцы частных домов, крупные коммерческие организации, общепит и объекты торговли приведут в порядок свою прилегающую территорию. Орел станет гораздо чище! - написал Парахин в своем инстаграме.

Мэр сообщил также что сам он, его заместители и другие чиновники примут участие в субботнике. К уборке градоначальник призвал присоединиться всех, кому небезразличен город.