Орловчанка заявила об изнасиловании и попала под уголовное дело

Жительница Орла попала под уголовное дело за ложный донос Фото: Архив "КП"

В Орле местная жительница заявила об изнасиловании и сама стала фигуранткой уголовного дела. К ответственности женщину привлекут за ложный донос.

Уголовное дело возбудил и расследует региональный следком. Как сообщили в ведомстве, 29-летняя жительница Орла пришла в полицию с заявлением об изнасиловании в марте этого года. Когда правоохранители стали выяснять детали случившегося, оказалось, что информация эта ложная. Сообщила ее женщина из личного интереса.

- В ходе доследственной проверки доводы заявительницы не нашли своего подтверждения, в связи с чем было принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела, - рассказали в Следственном комитете.

А вот на саму заявительницу уголовное дело завели: оно расследуется по статье 306 Уголовного Кодекса РФ "Заведомо ложный донос". По закону, орловчанке может грозить крупный штраф, принудительные работы и даже лишение свободы.