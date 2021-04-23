Новую разметку на 116 улиц Орла нанесут до конца июня

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле до конца июня месяца на дорогах появится новая разметка. Сейчас дорожники уже ведут работу.

Свежую разметку нанесут на 116 улицах облцентра. Это и осевые линии, и пешеходные переходы. Наносят их краской и термопластиком. В настоящее время работа идет на основных транспортных артериях.

- Работы по нанесению осевых линий сейчас ведутся на Кромском и Московском шоссе, а также на улицах Комсомольская и Московская. Разметку пешеходных переходов обновили на улицах Салтыкова-Щедрина, Максима Горького и Пролетарская гора, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

А в июле начнется второй этап нанесения разметки.