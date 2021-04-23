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Происшествия23 апреля 2021 12:58

В Ливнах из-за замыкания случился пожар в торговом центре

К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Возгорание произошло из-за замыкания

Возгорание произошло из-за замыкания

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В городе Ливны Орловской области произошел пожар в торговом центре. ЧП случилось из-за замыкания проводки.

Сигнал о пожаре ливенским спасателям поступил сегодня утром 23 апреля около половины седьмого утра. Возгорание началось в здании ТЦ, расположенного на улице Орловской районного центра. Сотрудники - 8 человек - успели самостоятельно эвакуироваться, на место прибыли пожарные.

- В ходе разведки было установлено, что в результате короткого замыкания электрической розетки произошло возгорание внутри сэндивич-панели на площади 1 квадратный метр. В течение десяти минут пожар был полностью ликвидирован, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью в происшествии обошлось без пострадавших и жертв.

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