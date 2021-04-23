Коронавирус в Орловской области на 23 апреля 2021: заболело 50 человек, 3 умерло

В Орловской области за сутки 50 заболевших коронавирусом Фото: Архив "КП"

О распространении коронавируса по регионам России рассказал федеральный оперштаб. По данным статистики на 23 апреля 2021 года в Орловской области коронавирус подтвердился еще у 50 человек.

Таким образом общее число заболевших за месяцы наблюдения достигает на сегодняшний день 33 754. Болеющих на данный момент 1663 человека.

Выздоровело и выписано с отрицательным тестом на COVID-19 85 жителей Орловской области. Общее число выздоровевших - 31 543 человека.

Вновь есть данные о смертях. Не смогли справиться с болезнью и ушли из жизни еще трое жителей Орловской области. За месяцы пандемии скончалось 548 орловцев с диагностированной коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день коэффициент распространения коронавируса в Орловской области составляет 0,97. Количество новых случаев заражения на сто тысяч человек - 4517,1, число смертей от коронавируса на сто тысяч населения - 73,3. Эти показатели превышают общероссийские. Для сравнения в целом по России коэффициент распространения инфекции - 0,95, на сто тысяч жителей количество заражений - 3188,0, а количество смертей - 71,7.