Ко Дню Победы Орел украсят цветами и топиарными фигурами

В сквере танкистов уже высадили несколько тысяч цветов на клумбы. Фото: пресс-служба администрации Орла

Ко Дню Победы Орел украсят живыми растениями и топиарными фигурами. Озеленение началось и продолжается в настоящее время.

Топиарных фигуры в этом году появится две. Это "орден" в сквере танкистов и "корабль" на пересечении Брестской и Тургенева. Бригады "Зеленстроя" высаживают живые цветы. В сквере танкистов клумбы украсили несколькими тысячами растений.

- Обустроены клумбы у подножия памятника Ленину и около администрации Орла. Всего же по плану озеленить 22 клумбы в разных частях города, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.