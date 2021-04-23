Спасатели провели учение по тушению пожара в 16-этажном доме Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле спасатели отработали тушение пожара в высотном доме. По сценарию, огонь разбушевался на 7 этаже 16-этажного здания.

Условный пожар "потушили" Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Для учений выбрали дом на улице Гагарина. Здесь есть пожарная сигнализация, лифты после условного возгорания опустились на первый этаж и замерли, существовала угроза вертикального распространения огня. Пожарные на спецтехнике прибыли к месту условного пожара, жильцов пришлось эвакуировать. Причем из-за плотной парковки автомобилей не удалось развернуть 50-метровую лестницу, с трудом на территорию дома проехала 30-метровая. По сценарию, людей с 7 и 8 задымленных этажей удалось эвакуировать.

Из-за плотной парковки автолестница проехала с трудом Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- Для высотных зданий характерны быстрое развитие пожара по вертикали и большая сложность эвакуации и спасательных работ. Наиболее интенсивно происходит задымление верхних этажей, где разведка пожара, спасение людей и подача средств тушения весьма затруднены. Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности осложняется тем, что в жилых домах проживает большое количество людей, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.