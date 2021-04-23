Диспансеризация в Орле и области возобновится с 26 апреля 2021

В Орловской области возобновится диспансеризация Фото: Архив "КП"

В Орловской области с 26 апреля 2021 возобновятся профосмотры и диспансеризация взрослого населения. Ранее они были приостановлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

- Региональному Департаменту здравоохранения поручено с 26 апреля 2021 года возобновить проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактические осмотры взрослого населения в медицинских учреждениях, - рассказали в региональном Правительстве.

Посещение врачей жителями будет проходить при условии соблюдения всех правил санитарной безопасности для того, чтобы не повысить риски заражения людей коронавирусом.