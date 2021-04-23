Орловец получит награду за случайно найденное ружье

Силовики проведут проверку, а затем орловцу выплатят вознаграждение Фото: Архив "КП"

Житель Орловской области получит награду за случайно найденное ружье. Охотничий огнестрел орловец сдал силовикам, в профильный отдел росгвардии.

Мужчина обратился в лицензионно-разрешительный отдел на днях. Он рассказал, что купил частный дом и во время уборки обнаружил там оружие. Как оказалось, оно вполне пригодно для использования.

- Гражданин принял решение распорядиться с опасной находкой единственно верным способом и заявил о сдаче незарегистированной единицы оружия в Росгвардию. Сотрудники ЦЛРР пояснили, что данное охотничье гладкоствольное одноствольное ружье ИЖ-16 было изготовлено промышленным способом и в настоящее время является пригодным к стрельбе, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

Силовики проведут проверку, а затем орловцу выплатят вознаграждение за добровольную сдачу оружия. Он получит 8 тысяч рублей.Житель Орловской области получит награду за случайно найденное ружье. Охотничий огнестрел орловец сдал силовикам, в профильный отдел росгвардии.

Мужчина обратился в лицензионно-разрешительный отдел на днях. Он рассказал, что купил частный дом и во время уборки обнаружил там оружие. Как оказалось, оно вполне пригодно для использования.

- Гражданин принял решение распорядиться с опасной находкой единственно верным способом и заявил о сдаче не зарегистрированной единицы оружия в Росгвардию. Сотрудники ЦЛРР пояснили, что данное охотничье гладкоствольное одноствольное ружье ИЖ-16 было изготовлено промышленным способом и в настоящее время является пригодным к стрельбе, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

Силовики проведут проверку, а затем орловцу выплатят вознаграждение за добровольную сдачу оружия. Он получит 8 тысяч рублей.