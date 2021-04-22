В Орле 24 апреля гидроциклам и лодкам запретят плавать по Оке

В Орле на день запретят навигацию по реке Оке Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле на день запретят навигацию по реке Оке. Выйти на лодке нельзя будет в ближайшую субботу 24 апреля.

Об ограничениях "Комсомолке" сообщили в пресс-службе администрации Орла. С 5.30 утра и до 15.30 дня 24 апреля запретят навигацию на участке от Красного моста до Герценского. Гидроциклам и другим маломерным судам на воду в указанное время сходить нельзя. Исключения составляют лишь спасательные суда.

Причина временного запрета - фестиваль по ловле донной удочкой, который пройдет в указанный день в областном центре.