Орловцев оштрафовали на 1,3 миллиона рублей за нарушение масочного режима в общественном транспорте Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 22 апреля, на оперативном штабе в администрации Орловской области озвучили данные о штрафах за нарушение масочного режима. Жителям региона несоблюдение ограничительных мер обошлось уже в 1 миллион 272 тысяч рублей.

В регионе продолжаются рейды в общественном транспорте и на предприятиях. Органы местного самоуправления провели более 750 проверок на транспорте.

- 24 апреля начинают свою работу сезонные дачные маршруты, на которых тоже будет обеспечен усиленный контроль за соблюдением пассажирами и водителями автобусов санитарно-эпидемиологических требований, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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