В Орловской области более 35,5 тысяч человек вакцинировались от коронавируса (по данным на 22 апреля) Фото: Архив "КП"

Сегодня, 22 апреля, в администрации Орловской области прошло заседание оперштаба. В центре внимания – ход кампании по вакцинации от коронавируса.

По данным регионального оперштаба, первую прививку от коронавируса сделали уже 54 234 орловца. Вторую дозу вакцины получили и таким образом завершили процесс иммунизации 35507 человек.

Сейчас в Орловской области работает 35 пунктов вакцинации. В ближайшее время прививочный пункт начнет работу в ТМК «ГРИНН».

- Соответствующее помещение уже подготовлено, организована работа с волонтерами, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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